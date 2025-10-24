「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神からドラフト３位指名を受けた岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝は指名の瞬間、安堵（あんど）の表情を浮かべた。「選ばれなかったらどうしようという不安が大きかったんですけど、ホッとしています」昨年１２月に参加した侍ジャパン大学代表の候補合宿では、５０メートル走で参加選手１位の５秒８２を記録。今春リーグ戦では