２０１４年以来、１１年ぶりの対決となる阪神とソフトバンクの日本シリーズが２５日に開幕する。決戦まで２日。２年ぶりの日本一奪還を狙う藤川阪神か、５年ぶりのシリーズ制覇に挑む小久保ソフトバンクか−。両チームを徹底比較する企画の第３回は、両チームの投手力を総合的に対比した。◇◇【先発陣】まずソフトバンクの“２桁勝利４本柱”が阪神に手ごわい相手となる。有原が１４勝、大関が１３勝。さらにモイネロ