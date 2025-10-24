高市内閣で農水大臣に任命された鈴木憲和大臣は、価格の高騰などで混乱が生じているコメについて「今は不足感があるという状況にはない」と指摘。需要に応じた生産を行う方針です。10月23日に行われた共同インタビューで、鈴木憲和農水大臣はコメの政策について…【鈴木憲和 農水大臣】「需要に応じた生産。これが基本」こう話した上で「現在はコメが不足している状況にはない」として、様々な需要に応える形でコメを生産す