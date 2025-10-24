高市首相が就任後初めて拉致被害者の家族会と面会しました。家族を前に「日朝首脳会談に臨む覚悟はできている」と語った高市首相。その姿に面会後、家族会は「全幅の信頼を寄せている」と述べました。 就任から2日、高市首相が10月23日、拉致被害者の家族会と面会しました。【高市首相】「横田早紀江さんにおかれましては、きのうも少し（電話で）話をしたが、直接お元気なお顔を拝見できてうれしく思う」こう切り出した高市首相