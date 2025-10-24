東京電力が新潟県に対し1000億円規模の資金拠出の方針を示すなど、再稼働に向けた地元同意を得るための動きが活発化している柏崎刈羽原発。こうした中、県が実施した“県民意識調査”について、花角知事は原発から30キロ圏内の住民を対象に追加調査を行う準備をしていると明らかにしました。 10月16日の県議会で東京電力が明らかにした柏崎刈羽原発1・2号機の廃炉の検討と県に対する1000億円規模の資金拠出の方針。柏崎刈羽原発の