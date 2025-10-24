「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）火の玉が宿る“黄金の右手”で、ドラフト会場をドッと沸かせた。阪神・藤川球児監督が満面の笑みを浮かべ、交渉権を高々と掲げる。「最高です！」。前日から「ご縁のもの」と抽選を覚悟していただけに、喜びはひとしおだ。「全国のタイガースファン、野球少年たちの夢となる選手ですから、ほっとしてます。しばらく先までタイガース