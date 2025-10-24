原発再稼働をめぐる動きが進む中、新潟県内では柏崎刈羽原発で地震との複合災害が起きた想定で対応力の向上を図る訓練が行われました。 訓練は柏崎市と刈羽村で震度6強を観測する地震により運転中の柏崎刈羽原発6号機が自動停止し炉心の冷却機能が一部喪失した想定で、関係機関が連携し実施されました。県庁では災害対策本部の運営訓練が行われ、県や国・東京電力などの約260人が参加しました。【訓練】「柏崎市椎谷地区で孤立を