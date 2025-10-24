ノースサファリを巡っては、２０２５年２月に市街化調整区域に２０年近く無許可で建物を建て営業していたことが明らかになりました。市の立ち入り検査などでは園内に１２２棟の建物が残っているのが確認され、閉園された９月末で３１２頭の動物が移動されていないことが分かっています。市は運営会社に対して指導を続けていて、１０月末までに動物の移動計画を提出するよう求めていて、園内に残る違法建築物は１２月２６日ま