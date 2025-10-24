中越地震から10月23日で21年。中山間地を襲った中越地震で特徴的だったのが地滑りによる被害です。斜面が崩落し道路が寸断、集落の孤立などを招きました。それから21年…復旧の経験を後世につなごうと、関係機関を対象にした復旧箇所の見学会が開かれました。 ■中越地震から21年…“地滑り”発生現場を視察 【林野庁関東森林管理局上越森林管理署松井章二 署長】「震災が起きて21年という長い年月が経つ中で、色んな記憶、