「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ぎゅっと引き締まった口元が、覚悟を示していた。オリックスとの２球団競合の末、ロッテから１位指名を受けた健大高崎・石垣元気投手（１８）は「まさか１位で指名してもらえると思わなかった。先発で完投できるようなピッチャーになりたい」。憧れの世界への扉が、ついに開いた。北海道登別市出身の最速１５８キロの本格派右腕だ。