中越地震から10月23日で21年。時間の経過とともに地震を経験していない世代が増えています。こうした中23日、新潟県小千谷市の小学校で児童が配膳していたのは“防災給食”です。災害時の食事環境を知り、どのような備えが必要か考えてもらおうと行われたもので、乾物や缶詰、魚肉ソーセージなどの備蓄できる食品のほか、中越地震の炊き出しで多くの人を温めたという豚汁も提供されました。その味は…【児童】「缶詰だ