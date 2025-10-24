昨年１月から芸能活動を休止していたダウンタウン・松本人志（６２）が、１１月１日にスタートするインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の初日に単独生配信を行い、芸能活動を再開することが２３日、所属の吉本興業から発表された。松本は週刊文春の報道を受け、同誌に対する訴訟に集中するため芸能活動休止を発表。同１１月には訴訟を取り下げていたが、そこから１年でついにファンの前にその姿を現す。１年１０