ＴＯＫＩＯ（解散）の元メンバー、国分太一（５１）の代理人弁護士が２３日、都内で会見を開き、「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済の申し立てをしたと明かした。本人は争うつもりはなく、言動を顧みて反省の日々だが、問題行為の事実関係を知りたいと説明。国分が日本テレビ側に直接、おわびした