DeNAのケイが来季、23年以来となるメジャー復帰の可能性が高いとニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏がSNSで報じた。来日2年目の今季は9勝6敗でリーグ2位の防御率1・74という安定感を示した。今季最終戦となった17日の阪神とのCSファイナルS第3戦に先発し、4回2/3を5安打4失点で敗戦投手に。日米の球団から高評価を集め、退団の可能性が高まっていた。