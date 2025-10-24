DeNAは23日、大貫晋一投手（31）が、神奈川県鎌倉市内の病院で右肩鏡視下クリーニング手術（後方関節包切離術）を行い、無事終了したと発表した。来季開幕に間に合うかは微妙な状況。今季は11試合に登板し2勝6敗、防御率3・09。7月20日の中日戦で6回1失点の好投を見せたが、その後は2軍調整が続いていた。