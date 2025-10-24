10月24日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益植郡御船町滝尾（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・山鹿市保多田（スピード違反）県道・・・宇城市小川町新田出（歩行者妨害・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行