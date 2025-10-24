三重県庁スポーツ施設などで性的な意図を持ち正当な理由なくアスリートを撮影する行為を「性暴力」と位置付け、根絶を事業者の努力義務と定めた三重県の条例が24日、県議会本会議で可決、成立する。県によるとアスリート盗撮を性暴力と捉えた条例は全国的に珍しい。27日施行で罰則はない。性暴力と明文化しスポーツ界で相次ぐ被害の防止を狙う。ただ盗撮目的かどうかの判断には難しさもあり、実効性に課題が残りそうだ。条例は