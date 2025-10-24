俳優、タレントの鈴木愛理（３１）が、来年１月２３日公開の映画「ただいまって言える場所」（塚本連平監督）で初の映画単独主演を務めることが２３日、分かった。鈴木演じる親元を離れられない“子供部屋おばさん”の教師と、川口真奈（１８）演じる不登校の少女が、ＳＮＳを通じて親友となり、自分の居場所を探す。２人の母親役にはそれぞれ大塚寧々（５７）と伊藤歩（４５）が名を連ねた。生きづらさを抱えながら現代を生きる