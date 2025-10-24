桐蔭学園野球部の監督が片桐氏（左）から小倉氏（右）に交代春夏合わせ１２度の甲子園出場を誇る桐蔭学園硬式野球部の監督が、片桐健一氏（５２）から部長の小倉丞太郎氏（４８）に交代したことが２３日、分かった。同日付で新体制がスタートしている。小倉新監督は同校ＯＢで、１９９４年春の選抜大会に出場。その後、東京学芸大に進学した。社会人野球でもプレーし、その後は桐蔭でコーチなども務めた。片桐氏は２０１７年