プロ野球ドラフト会議が23日、都内のホテルで行われ、北海学園大の工藤泰己投手は広島から4位で指名された。仲間の大歓声と拍手の中で、工藤は一瞬戸惑っていたが、「まだ（同期が）呼ばれていないので、率直に喜んでいいのか一瞬考えたが、これからライバルになる存在なので喜びました」と心からの笑顔を見せた。目指すのは「唯一無二の選手」だ。3月の巨人3軍との交流試合で158キロをマークし、4月には159キロと伸びた。球