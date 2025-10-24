最速153キロの本格派右腕、中京大・高木快大投手は右肘の不調で今秋登板はなかっただけに「不安の方が正直大きかった」と指名に安堵（あんど）し、涙した。目標とするのは「フォームが似ている」という森下。変化球や配球なども動画で研究している。憧れの先輩との先発ローテーション入りを目指し「最初から最後まで全てを聞きたい」と目を輝かせた。