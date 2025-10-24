◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）将来性十分の大勢２世が、巨人に２位指名された。早大・田和廉（たわ・れん）投手（２２）はサイドに近いスリークオーターから最速１５２キロの直球を投げ込む剛腕。独特のフォームは大勢をほうふつとさせる。「右のサイド気味ということで大勢選手にいろいろお話を聞きたい。まずはストレートが自分の課題だと思っているので、あのような