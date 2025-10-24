指名の瞬間、最速152キロ右腕は静かにほほ笑んだ。亜大・斉藤汰直投手は「自分の名前が呼ばれほっとした」。だがその後すぐ「悔しい気持ちも少しあります」と語気を強めた。1年春から今秋まで東都リーグで45試合に登板。フォークも武器に「戦国東都」のマウンドに立ち続けたが、1位指名に多くの大学生の名が挙がり、順位で先を越された。「1位で指名が目標だったので…」。それでも気持ちを切り替え「広島を代表する投手、日