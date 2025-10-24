タレント・ほしのあき（４８）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝のＧ１初勝利を友人に祝福される様子をアップした。２４日までにインスタグラムのストーリーズを更新。インフルエンサーとしても知られる福王寺彩野さんらが集まり、「皇成Ｇ１初制覇おめでとう」と描かれた巨大なケーキプレートが用意された。火のついたろうそくを三浦騎手は吹き消した。そしてほしのと三浦騎手、長女の３人で記念撮影