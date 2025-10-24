近大・勝田成内野手は「まずは守備でアピールして1軍をつかみたい」と話した。二塁手で、今年は春秋とも無失策だった。中学時代から憧れは広島・菊池。大阪市内の自宅から「練習から見たくて」と阪神戦の甲子園に通った。「野生の勘を学びたい。そしてセカンドを取りにいきたい」1メートル63。今季の現役プロ野球選手で最も身長が低いのは1メートル64の西武・滝沢で、勝田は来季、球界で最も小柄な選手になる。「絶対プロと