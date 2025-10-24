1メートル91の長身右腕、佛教大・赤木晴哉投手は大粒のうれし涙を流し「名前が呼ばれてうれしかった。角度のある投球で、チームに貢献できるように頑張りたい」と決意を新たにした。天理高では日本ハムで今季8勝の達と同級生。自身は控え投手だったが、4年の時を経て同じ舞台に立つ。「いつかは投げ合いたい。高校の時は比べものにならないくらい差があったが、プロでは自分が上に立てるように頑張りたい」と意気込んだ。