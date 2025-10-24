涙が止まらなかった。夢であるプロ入りがかない「つらい時期、支えてくれた方たちに恩返しができたと思ったので…」と絞り出した。昨年8月に左肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたが、懸命にリハビリに励み今夏は甲子園のマウンドにも立った。切れ味鋭いスライダーを武器に昨春の甲子園は22回無失点で初優勝にも貢献。仲間だった石垣はロッテから1位指名を受け「投げ合いたい」と心待ちにした。