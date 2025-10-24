プロ野球（NPB）ドラフト会議が23日に都内で開かれ、札幌日大の窪田洋祐投手がオリックスからドラフト4位で指名された。ドラフト会議開始から約1時間半。名前が呼ばれた瞬間、硬かった表情がやっと緩んだ。オリックスからの4位指名。それも最速148キロ右腕として名をはせながら、「外野手」としての指名に「驚きはない。チャンスで回ってきた時、“こいつならやってくれる”とワクワクされる打者になりたい」と、青写真を描い