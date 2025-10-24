東洋大・花田旭外野手は安堵（あんど）の涙を流した。先に指名されたDeNA2位・島田と同3位・宮下の記念撮影中、会見場のテレビで名前が映し出され、駆けつけた部員たちが絶叫するお祭り騒ぎ。「まだ実感が湧かない。指名があるとすれば下位指名かなと思っていたが、6巡目まで来ると不安でいっぱいだった」と率直に語った。1メートル87の長身でリーチが長く、長打力を武器に走攻守そろった外野手。「根尾さんのような意識の高