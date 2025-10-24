オリックスは健大高崎・石垣を1位指名も、2年連続でロッテとの2球団競合に敗れ、球団としてクジ引き6連敗。それでも岸田監督は外れ1位で指名に成功した延岡学園・藤川を、「世界に羽ばたく投手に成長してほしい。今日（10月23日は）誕生日なので。おめでとうございます」と祝福した。1メートル83、最速153キロの九州No・1右腕。指名を受けると、少しだけ上を見上げ、涙を流した。「（上を見たのは亡き）お父さんに伝えたいと思