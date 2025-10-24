オリックス・1メートル90の長身から投げ下ろす最速153キロ右腕の大阪桐蔭・森陽樹投手は「160キロを投げたい。沢村賞を獲りたい」と2大目標を掲げた。「オリックスは投手育成に定評のあるイメージ。山下さんのようなスケールの大きな投手が目標」。名門校で注目を集めた世代屈指の剛腕。今年は2桁背番号を背負っていたように伸びしろを残す大器だ。「プロに入ってからは負けたくない気持ちが強い」。同僚でもありライバルでもあ