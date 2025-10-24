「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）日本ハムから２位指名を受けた大院大のエドポロ・ケイン外野手（２２）が、男泣きしながら新庄監督への“弟子入り”を宣言した。同大で会見し「高校（日本航空）の時に指名漏れして、悔しい思いをしました」と話すと涙が止まらなくなった。ナイジェリア人の父、韓国人の母を持ち自身は韓国籍。１９０センチ、１００キロの体格を生かし