解散したTOKIOの国分太一（51）が23日、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に人気バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。その後、代理人の弁護士が会見して「（国分は）自宅を売ることになるかもしれない」などと窮状を訴えた。これに対し同局は「全くの事実誤認」などと強い言葉を並べて抗議した。代理人の菰田優弁護士は国分が