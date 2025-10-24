前西武監督の松井稼頭央氏（50）が23日、立大大学院のスポーツウエルネス学研究科に合格した。松井氏は昨シーズン途中に成績不振で西武の監督を休養となったことで、野球への探究心が深まり、進学を決意し立大大学院を受験していた。現役時代に日米通算2705安打をはじめ輝かしい実績を残し、監督まで務めた野球人が大学院へ進むのは異例。この日が50歳の誕生日だった松井氏は「合格することができて、大変うれしく思います。野