ソフトバンク、DeNAが「大勝負」した佐々木麟太郎1位指名に、プロ野球の矜持（きょうじ）を見た。近年、メジャー球団への逸材流出はアマ球界でも同様だ。昨年はドラフト上位指名濃厚だった桐朋の内野手・森井翔太郎がNPBドラフトを経ずにアスレチックスとマイナー契約を結んだ。実績が生まれたことで今年はメジャースカウトが日本のアマ野球選手視察の熱を高め、高校No・1投手の健大高崎・石垣は複数のMLB球団からオファーを受け