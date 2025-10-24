「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）後輩にまんまとしてやられた。１巡目で創価大・立石を指名し、広島、阪神との３球団競合となった抽せん。日本ハム・新庄剛志監督（５３）は交渉権確定のクジを引くことはできなかった。おもむろに右手で箱の中を５秒ほどまさぐると、場内からは笑いが。開封をうながすアナウンスにも、目を閉じて封筒を左胸に当て、新井監督と藤川監