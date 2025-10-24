国連は２４日、創設から８０年を迎えた。国の大小や力ではなく、法に基づく国際秩序により平和を守る、という創設の精神を踏まえ、多国間協調体制の再生を急がねばならない。国連は、二つの大戦の惨禍を防げなかった反省に立ち、平和への期待を込めて創設された。１９９０年代初頭の湾岸戦争で、国連は多国籍軍を派遣し、国際社会の結束を示した時期もある。だが近年は、大国間の亀裂が深まり、国際の平和と安全に主要な責任