自民党と日本維新の会が合意した衆院議員の定数（４６５）の削減に対し、野党から慎重論が相次いでいる。仮に比例選で１割削減した場合、中小政党への打撃が大きくなるためだ。与野党の協議は難航必至とみられ、維新の求める早期の削減は見通せない。（田村直広、谷口京子）「一緒にやっていきましょう」。維新の中司幹事長は２３日、国民民主党の榛葉幹事長と国会内で会談した際、定数削減などを巡ってそう呼びかけた。榛葉