「カップの外側は議論の末に従来のデザインを踏襲しました。『お湯を注ぐだけ』との表記のみを加えています」と話す永谷園の小田友紀子さん＝東京都港区永谷園が消費者のライフスタイルの変化に対応して開発した「カップ入りお茶づけ海苔」が好評だ。商品企画を担当した永谷園の小田友紀子（おだ・ゆきこ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）フリーズドライのご飯が入り、お湯を注ぐだけでなじみの味