「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）楽天から１位指名を受けた藤原聡大投手（２１）は花園大から初のプロ野球選手となった。「まさか１位で呼ばれるとは思ってませんでした」。パブリックビューイングに集まった１１０人の部員や両親らの前では涙を浮かべ、感謝を伝えた。最速１５６キロの直球が最大の武器。水口高で３年の春から投手に転向し、今秋に評価を急上昇させ