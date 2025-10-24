「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２３日に都内で行われ、大学ナンバーワンスラッガーとして注目された立石正広内野手（２１＝創価大）は３球団競合の末、阪神から１位指名を受けた。広島・新井監督、日本ハム・新庄監督、そして藤川監督が抽選箱に手を入れる場面を緊張した面持ちで見守った立石は「こんなにもたくさんの球団が自分を指名してくださったことにすごく感謝していますし、率直に少