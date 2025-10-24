新日本プロレス１１月２日岐阜大会で棚橋弘至（４８）とのＶ１戦に臨むＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が、新世代の旗手としての?使命?を果たす。辻は１３日両国大会でゲイブ・キッドからベルトを奪回すると棚橋を挑戦者に指名。学生時代にスカウトされプロレス界に導いてくれた恩人は来年１月４日東京ドームで引退を控えており、これが正真正銘最後の師弟対決となる。「棚橋弘至を倒すことによって、一つ