◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は２３日、「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」で鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）を１位指名した。社会人ＮＯ１左腕の一本釣りに成功した阿部慎之助監督（４６）は「球界を代表する投手になれる」と先発ローテ入りと、完投型の投手への成長に期待を寄せ、竹丸も息の長いプレーヤーになると意気込んだ