◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）日本ハムに２位指名された大院大のエドポロケイン外野手（２２）は大阪・吹田市の同校で会見し、万波、水谷とのクリーンアップ形成を誓った。「若い選手が多くて強い。同じハーフの万波選手、水谷選手はすごいと思っている」と対面を心待ちにし「本塁打にこだわりはないけど、飛距離に自信はあります」と胸をたたいた。父がナイジェリア