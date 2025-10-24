◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）オリックスから２位指名された大阪桐蔭・森陽樹（はるき）投手（１８）は、将来的な目標として「沢村賞を取りたいと思っている。それに向けて頑張っていきたい」と掲げた。１９０センチの長身から投じる最速１５３キロの直球が武器で、西谷監督も「まだまだ持っている力の半分も出せていない。無限大の可能性を持っているピッチャー」と評