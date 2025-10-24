阪神の先発投手陣が２３日、煙幕調整を行った。甲子園で行われた投手指名練習には日本シリーズ（Ｓ）で先発が見込まれる村上、才木、高橋、デュプランティエ、大竹の５人が参加。ＣＳ終了後は普段以上に先発陣の調整をぼかしている中、この日も“球児のカーテン”をしいた。キャッチボール後、一斉に報道陣が見ることができないブルペンへ。約３０分後に再びグラウンドへ姿を現したが、ランメニューを終えると言葉少なで引き揚げ