◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ソフトバンクがドラフト１位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）をサプライズ指名した。ＤｅＮＡとの競合となったが、城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ、４９）が残り福で交渉権獲得のクジを引き当てた。即座に王貞治球団会長（８５）が国際電話で本人と会話。「すごく喜んでくれて、こっちもうれしかった」