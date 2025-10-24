◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）楽天に１位指名された花園大・藤原聡大投手（２１）が、同校に在籍したお笑い芸人の安田大サーカス・クロちゃん（４８）も驚かせる最速１６０キロを目標に掲げた。同校初のＮＰＢ入りとなる最速１５６キロ右腕は「真っすぐに自信を持っている。１６０キロを目指して頑張ります」と力強く宣言。先輩を「ワワワワワァ〜♪」と、仰天させる直