◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）メルセデスランキング1位の佐久間が実力通りの力を発揮して“指定席”の首位に座った。15番では残り55ヤードの3打目をSWでカップインさせイーグルを決めた。「ボンボン、ギュって入りました。思わず出ちゃいました」とバンザイポーズで喜んだ。同組で回った米ツアー組の西村とスコアを伸ばし合っ