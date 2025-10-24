リーグ開幕戦でダラス・マーベリックスと対戦したサンアントニオ・スパーズは125ｰ92で圧勝をおさめた。この試合をワンサイドゲームにしたのはやはり30分の出場で40得点15リバウンド3ブロック0TOを記録したビクター・ウェンバンヤマだった。今季で3年目となるウェンバンヤマは昨シーズンの2月に右肩深部静脈血栓症を理由に8か月間バスケから離れていたことから、慎重な開幕戦となることも予想されたが、30分の出場で試合を破壊し、